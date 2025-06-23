Вважається, що навіть дрібні конфлікти можуть набрати сили, перерости у серйозні непорозуміння

Івана Купала – особливий день, коли, за народними уявленнями, активізуються сили природи та тонкі енергії. Саме тому існує чимало застережень, чого цього дня робити не варто. Усе, що сказано чи зроблено з негативом, може мати посилений вплив і надовго залишити слід. Тож важливо зберігати спокій, уникати сварок і поважати природний простір навколо себе. Що ще не можна робити у цей день, пише УНІАН.

У день Івана Купала, за народними уявленнями, активізуються природні сили та енергетичні потоки, тому особливо важливо дотримуватися певної поведінки. Зокрема, не рекомендується сваритися чи з’ясовувати стосунки. Вважається, що навіть дрібні конфлікти можуть набрати сили, перерости у серйозні непорозуміння й надовго зіпсувати стосунки – подекуди «аж до жнив», як казали старші люди.

Ще одна заборона – відвідування кладовищ. За народними віруваннями, цього дня особливо сильна присутність духів, і похід на цвинтар міг би призвести до того, що людина несвідомо «принесе» із собою неспокійну душу. Звідси й порада уникати місць, пов’язаних із потойбіччям, щоб не втрутитися в тонкий духовний простір.

Також не варто залишати після себе сміття, особливо, якщо святкування проходить на природі. Згідно з традиційними уявленнями, безвідповідальне ставлення до лісу, річки чи поля може викликати невдоволення духів природи.