Однією з головних традицій є участь у ритуалах очищення

Свято Івана Купала здавна вважалося особливим у народному календарі, адже воно поєднує в собі стихії вогню і води – символи очищення, оновлення та життєвої сили. Це свято припадає на період літнього сонцестояння, коли природа досягає свого піку, і саме тоді, за повір’ям, відкривається простір для змін, як зовнішніх, так і внутрішніх. Що потрібно зробити у цей день, пише УНІАН.

Однією з головних традицій є участь у ритуалах очищення. Вони мають два етапи: спочатку – очищення вогнем, коли люди перестрибують через купальське вогнище, символічно «спалюючи» все погане. Потім – купання у відкритій водоймі, що вважається обрядом оновлення, коли вода «змиває» втому, тривоги та заряджає новою енергією. У деяких регіонах також побутував звичай пити джерельну або настояну воду в купальську ніч, їй приписували цілющі властивості.

Що ще традиційно роблять на Івана Купала

Плетуть вінки з польових квітів і пускають їх на воду, аби дізнатися свою долю.

Збирають трави, які цього дня вважаються особливо цілющими. Їх сушать і зберігають увесь рік.

Шукають цвіт папороті, міфічну рослину, яка нібито з’являється лише раз на рік і приносить щастя тому, хто її знайде.

Ворожать, особливо молодь — на кохання, шлюб, щастя.

Влаштовують співи та танці біля вогнищ, проводячи ніч у колі друзів або громади.

І хоча сьогодні ці обряди часто сприймаються як красива фольклорна традиція, вони й далі несуть у собі ідею єднання людини з природою, зцілення через стихії та відновлення внутрішнього балансу.