Майже 24 000 споживачів на Хмельниччині залишились без світла

Станом на ранок середи, 3 липня, внаслідок негоди у Хмельницькій області знеструмлено 161 населений пункт. Нині енергетики усувають наслідки зливи та закликають місцевих жителів бути обачними поблизу дерев і ліній електропередач.

Як повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, наразі на Хмельниччині знеструмлено 161 населений пункт, з них 90 – частково.

«Без електроенергії залишилися майже 24 тис. споживачів: юридичних – 855, побутових – 23076. Наші енергетики працюють над тим, аби якнайшвидше ліквідувати наслідки. Залучено понад 50 працівників та 19 одиниць техніки», – зазначив Сергій Тюрін.

Додамо, що дізнатися очікуваний час відновлення розподілу електричної енергії та причину зареєстрованого відключення можна на сайті Товариства у розділах «Актуальні відключення», «Відключення за адресою» або ж за допомогою чат-ботів iEnergo (Viber, Telegram).