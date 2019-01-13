Невідомі закидали сміттям автомобіль Toyota Avensis у Львові
Авто було припарковане біля сміттєвих контейнерів на вул. Єфремова
Суспільство — Катерина Родак, сьогодні, 10:2837904
На вул. Єфремова у Львові невідомі закидали пакетами зі сміттям автомобіль Toyota Avensis. Інцидент трапився у суботу, 12 січня. Фото автомобіля опублікував у Facebook користувач Дмитро Харук.
«Навчили паркуватись не під смітниками», – написав Дмитро Харук.
Дах та лобове скло Toyota Avensis закидали сміттям
Автомобіль запаркувався біля сміттєвого майданчика, який обслуговує компанія AVE. Окрім сміття, на автомобілі також залишили надпис «ЛВЕ» (ймовірно мало бути «АВЕ», львівська компанія з вивезення сміття).
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