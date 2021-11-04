Нідерланди відмовилися від використання вакцини AstraZeneca
Тим, хто отримав першу дозу AstraZeneca, для другої дози запропонують вакцину Pfizer
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Жителям Нідерландів більше не пропонуватимуть вакцинуватися від коронавірусу препаратом AstraZeneca, повідомив місцевий ресурс NOS.
Міністр охорони здоров'я Нідерландів Уго де Йонге у листі до Палати представників повідомив, що вакцина від AstraZeneca майже не використовувалася, і з літа не було нових поставок. Право на її отримання мали лише люди, які народилися в 1960 році або раніше.
За словами Де Йонге, за останні тижні лише кілька людей записалися на укол AstraZeneca. За його словами, люди, які вже зробили перше щеплення AstraZeneca і записалися на другу дозу, будуть вакциновані препаратом Pfizer.
Влітку Рада з охорони здоров'я Нідерландів вже рекомендувала людям, які отримали перше щеплення AstraZeneca, зробити друге щеплення Pfizer. Це також спричинило припинення закупівель вакцин AstraZeneca.
Навесні в Нідерландах призупиняли використання вакцини AstraZeneca після того, як у Данії та Норвегії заявили про можливе утворення тромбів. Потім відновили вакцинацію, але тільки для людей віком від 60 до 64 років.
Більшість з невикористаних вакцин AstraZeneca Нідерланди пожертвували іншим країнам, але понад 100 тис. доз довелося утилізувати через закінчення терміну придатності.