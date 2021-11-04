Жителям Нідерландів більше не пропонуватимуть вакцинуватися від коронавірусу препаратом AstraZeneca, повідомив місцевий ресурс NOS.

Міністр охорони здоров'я Нідерландів Уго де Йонге у листі до Палати представників повідомив, що вакцина від AstraZeneca майже не використовувалася, і з літа не було нових поставок. Право на її отримання мали лише люди, які народилися в 1960 році або раніше.

За словами Де Йонге, за останні тижні лише кілька людей записалися на укол AstraZeneca. За його словами, люди, які вже зробили перше щеплення AstraZeneca і записалися на другу дозу, будуть вакциновані препаратом Pfizer.

Влітку Рада з охорони здоров'я Нідерландів вже рекомендувала людям, які отримали перше щеплення AstraZeneca, зробити друге щеплення Pfizer. Це також спричинило припинення закупівель вакцин AstraZeneca.

Навесні в Нідерландах призупиняли використання вакцини AstraZeneca після того, як у Данії та Норвегії заявили про можливе утворення тромбів. Потім відновили вакцинацію, але тільки для людей віком від 60 до 64 років.

Більшість з невикористаних вакцин AstraZeneca Нідерланди пожертвували іншим країнам, але понад 100 тис. доз довелося утилізувати через закінчення терміну придатності.