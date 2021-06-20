Проміжна доповідь генерального секретаря ООН про ситуацію з правами людини в окупованому Росією Криму, яку представлять на сесії Ради ООН з прав людини 21 червня, фіксує тортури й переслідування. Про це повідомила заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова у Facebook.

«Доповідь фіксує не припинювані практики незаконно переслідування кримчан, застосування тортур для самообмовляння, переміщення незаконно засуджених на територію Росію, безкарність органів російської окупаційної влади, в тому числі ФСБ», – написала Джапарова.

Вона зазначила, що «окремо відзначається ретроспективне застосування російського законодавства, зокрема для наступу на свободу ЗМІ та позбавлення житла кримчан, що є фактично однією з форм примусової зміни демографічного складу населення».

«Російські беззаконня включає також наступ на релігійні свободи, зокрема йдеться про переслідування Православної церкви України. Це ті практики у порушення норм міжнародного права, які з собою принесла Росія як окупаційна влада на українські земля Криму та Донбасу», – підсумувала Джапарова.

Нагадаємо, що за словами уповноваженої з прав людини Людмили Денісової, Росія переслідує 93 кримських татар за політичними мотивами, серед них 78 відбувають покарання на території РФ.