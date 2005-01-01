Організатори Lviv Media Forum оприлюднили програму заходів

Lviv Media Forum відбудеться 17-19 травня на стадіоні «Арена Львів»

Організатори Lviv Media Forum оприлюднили програму цьогорічного форуму, який відбудеться 17-19 травня на стадіоні «Арена Львів».

Цьогоріч медіафорум відвідають журналісти та експерти у сфері медіа з 13 країн, серед яких США, Канада, Італія, Німеччина, Латвія, Польща та ін. Зокрема до Львова приїдуть відома італійська журналістка Франческа Боррі, яка працює на Близькому Сході, журналіст-розслідувач, керівник міжнародної програми, яка розсекретила так звані «панамські офшори», Джерард Райл та багато інших.

На цьогорічному медіафорумі активно обговорюватимуть суспільне мовлення та його запровадження на базі регіональних телерадіокомпаній.

«Львівський медіафорум дає можливість детальніше зануритися у спеціалізовані теми. Майстер-класи, воркшопи, тренінги, професійні дискусії допомагають удосконалювати свої знання, близько поспілкуватися з професіоналами своєї справи у товаристві колег та однодумців. У 2018 році Медіафорум, окрім основної програми, запропонує учасниками тематичні події на такі теми: digital, контент, антикорупційні розслідування, політичні дискусії, медіа та культура, монетизація та можливості для медіапректів, суспільне мовлення та регіональна журналістика», – повідомили організатори.

Як повідомили організатори, окрім журналістів, медіаменеджерів та медіааналітиків, у форумі візьмуть участь також спеціалісти у сфері ІТ, видавничої справи, PR та маркетингу.

Програму Lviv Media Forum-2018 можна подивитися на сайті форуму.