До ТСК увійшли 11 депутатів з різних партій

Верховна Рада проголосувала за створення Тимчасової слідчої комісії (ТСК) з розслідування фактів можливої корупції у правоохоронних та судових органах. До складу комісії увійшов скандальний проросійський нардеп від «Слуги народу» Максим Бужанський, повідомив у четвер, 19 червня, депутат Ярослав Железняк.

За створення ТСК проголосували 257 депутатів. Комісія збиратиме, аналізуватиме та перевірятиме інформацію про можливі факти корупції у діяльності таких правоохоронних органів:

прокуратури

поліції

СБУ

ДБР

НАБУ

ТСК також перевірятиме інші правоохоронні органи та суди усіх рівнів. Члени цієї комісії також матимуть право пропонувати парламенту змінювати законодавство для посилення прозорості цих структур.

Головою ТСК став народний депутат від партії «Батьківщина» Сергій Власенко, який у 2016 став фігурантом антикорупційного розслідування – тоді Власенку нібито подарувала 1,5 млн грн його мати. У 2020 році журналісти Bihus.Info повідомили про те, що Власенко придбав новий автомобіль Audi A8 за понад 4 млн грн.

Заступником голови комісії став скандальний нардеп від головуючої партії «Слуга народу» Максим Бужанський, відомий своїми антиукраїнськими висловлюваннями та проросійською позицією в парламенті. Так, 9 травня 2025 року Бужанський привітав українців з Днем перемоги російською мовою, назвавши Другу світову війну «Великою Вітчизняною» – терміном, яким послуговується Росія для своєї пропаганди.

Окрім Власенка та Бужанського до ТСК увійшли: