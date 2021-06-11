Партія кокаїну потрапила у польські магазини разом з бананами
Польська поліція не встигла перехопити майже 40 кг кокаїну
До польських магазинів випадково потрапила партія кокаїну. Її привезли до країни у контейнерах з бананами з Латинської Америки. Про це 11 червня повідомляє RMF24.
Поліція встановила, що загалом на склад у Раві-Мазовецькій у контейнерах з бананами прибуло 160 кг кокаїну. 120 кг вдалось перехопити, але решта вантажу все ж потрапила до мережі продуктових магазинів, назву якої поліція не уточнила. Але за інформацією Polsatnews, йдеться про мережу супермаркетів Carrefour. Керівництво компанії вже підвердило журналістам, що йдеться саме про їх магазини.
Про наркотики в ящиках з бананами повідомили працівники магазинів у Варшаві і низці міст поблизу столиці. Ще частина вантажу прибула до Томашова-Мазовецького та Велюня. Загалом партію кокаїну оцінили приблизно в 30 млн злотих (майже 220 млн грн).
Згодом правоохоронці встановили підприємця, який замовив партію бананів. Наразі правоохоронці намагаються встановини всі обставини інциденту.