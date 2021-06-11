Про наркотики в ящиках з бананами повідомили працівники магазинів у Варшаві

До польських магазинів випадково потрапила партія кокаїну. Її привезли до країни у контейнерах з бананами з Латинської Америки. Про це 11 червня повідомляє RMF24.

Поліція встановила, що загалом на склад у Раві-Мазовецькій у контейнерах з бананами прибуло 160 кг кокаїну. 120 кг вдалось перехопити, але решта вантажу все ж потрапила до мережі продуктових магазинів, назву якої поліція не уточнила. Але за інформацією Polsatnews, йдеться про мережу супермаркетів Carrefour. Керівництво компанії вже підвердило журналістам, що йдеться саме про їх магазини.

Про наркотики в ящиках з бананами повідомили працівники магазинів у Варшаві і низці міст поблизу столиці. Ще частина вантажу прибула до Томашова-Мазовецького та Велюня. Загалом партію кокаїну оцінили приблизно в 30 млн злотих (майже 220 млн грн).

Policjanci Wydziału dw. z Przestępczością Narkotykową @Policja_KSP zabezpieczyli ponad 160 kg kokainy. Narkotyki ujawniono w kilku punktach jednej z sieci sklepów. Wartość narkotyków przekroczyła 30 mln złotych. Dzisiaj czynności są kontynuowane. pic.twitter.com/wl2pvtl8ig — Policja Warszawa (@Policja_KSP) June 11, 2021

Згодом правоохоронці встановили підприємця, який замовив партію бананів. Наразі правоохоронці намагаються встановини всі обставини інциденту.