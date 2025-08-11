Інцидент стався ввечері 25 червня 2022 року

Івано-Франківський міський суд визнав колишнього інспектора патрульної поліції Іллю Іванюка винним у перевищенні службових повноважень, що супроводжувалося насильством, і призначив йому рік умовного терміну.

Як йдеться у вироку суду від 30 липня, інцидент стався ввечері 25 червня 2022 року. Екіпаж патрульних вибув за повідомленням про п’яного водія Honda, який намагався виїхати із двору будинку в Івано-Франківську. Коли поліцейські приїхали на місце, водій вже встиг зайти до під’їзду.

Не маючи змоги відчинити двері, замкнені магнітним замком, патрульні зупинили перехожого і змусили провести до квартири водія. Поки колега чекав на вулиці, Ілля Іванюк зайшов з потерпілим до під’їзду і, заламавши йому руку, завдав кількох ударів по спині коліном та кулаком. Після цього вони вийшли на двір, куди приїхав ще один екіпаж патрульної поліції.

Правоохоронці склали на потерпілого протоколи за керування автомобілем без прав та у стані алкогольного сп’яніння (згодом суд скасував незаконні постанови поліцейських).

Під час судового засідання Ілля Іванюк визнав свою вину, підтвердивши, що бив потерпілого. Останній, у свою чергу, зазначив, що не керував Honda, адже взагалі не вміє керувати автомобілем. Також потерпілий відмовився від позову до обвинуваченого на компенсацію 100 тис. грн завданої шкоди.

Дослідивши всі матеріали справи, зокрема відео з бодікамер правоохоронців, та заслухавши свідчення очевидців, суддя Василь Тринчук визнав інспектора патрульної поліції Іллю Іванюка винним у перевищенні службових повноважень, що супроводжувалося насильством, і призначив йому 3 роки ув’язнення. Реальний термін покарання суд замінив на рік умовного.

За інформацією НАЗК, Ілля Іванюк звільнився з патрульної поліції у березні 2025 року.