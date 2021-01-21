Скільки полонених мають намір передати Україні донбаські бойовики, хто серед них і де вони зараз – досі невідомо. Але процес так званого обміну призупинили, адже літак, яким мали доставити людей, не вилетів, повідомив голова української делегації у Тристоронній контактній групі (ТКГ) з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі Леонід Кравчук.

«Той літак, який мав привезти людей, не вилетів. Не тому, що немає палива чи ще чогось. Виникає просте запитання: хто летить у літаку? Ці люди мають паспорти? Вони внесені до відповідного реєстру? Це ж не просто подорож на конях – це дуже далека, причому міждержавна дорога. Спочатку вони летять із Донецька до Ростова-на-Дону (Росія), потім із Ростова-на-Дону до Мінська (Білорусь), а потім із Мінська в Україну. Це вже нездійсненне питання. Літак цього зробити не може», – заявив він в ефірі «5 каналу» увечері в четвер, 21 січня.

Раніше уповноважена з прав людини Людмила Денісова заявила, що остаточної кількості бранців, яких повинні передати Києву з окупованих територій, немає, адже цифра постійно змінюється. Повідомляли нібито про дев'ятьох людей. Імена чотирьох оприлюднила прес-служба партії «Опозиційна платформа – За життя». Депутату цієї політсили – Вікторові Медведчуку – бойовики і погодилися передати бранців. Це викликало бурхливу реакцію у МЗС України. Проти обміну, про який не було офіційних домовленостей, виступила і українська делегація у ТКГ.

На засіданні у четвер питання обміну полоненими взагалі не порушували, поінформував представник Донецької та Луганської областей від України Сергій Гармаш.

За інформацією правозахисників, полонених мали доставити одним з двох маршрутів: або через КПВВ Майорськ, якщо СБУ надасть такий дозвіл, або через Росію. З російського Ростова-На-Дону літак зі звільненими українцями мав прилетіти до столиці Білорусі – Мінська, а звідти – в Україну.