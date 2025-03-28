Вже цими вихідними Україна перейде на літній час

Вже цієї неділі, 30 березня, Україна перейде на літній час. ZAXID.NET розповідає, куди переводити годинник і як підготувати організм до змін.

Чому літній час не скасували

У липні 2024 року Верховна Рада України ухвалила законопроєкт про залишення на зимовому часі. Тобто востаннє годинники українці мали перевести в жовтні, і більше цього не потрібно було б робити.

Документ підписав спікер парламенту Руслан Стефанчук, і його відправили на підпис президентові. Проте президент Володимир Зеленський цей законопроєкт досі не підписав. Через це в останню неділю березня Україна все ж перейде знову на літній час.

Коли і куди переводити стрілки годинника в березні

У 2025 році годинники переводитимуть 30 березня. О 3:00 за київським часом стрілки годинника потрібно перевести на одну годину вперед – на 4:00. Українці спатимуть на годину менше, але вечори стануть світлішими.

Механічні годинники потрібно перевести вручну, а от більшість сучасної техніки, зокрема смартфони, планшети, ноутбуки і деяка побутова техніка, змінять час на актуальний автоматично, якщо така функція увімкнена.

Як допомогти організму адаптуватися

Перехід на літній час може викликати порушення природних біоритмів. Це, в свою чергу, може вплинути на загострення хронічних захворювань. також деякі люди певний час після переведення годинників можуть відчувати, що більше втомлюються, гірше працюють і загалом почуваються гірше.

Щоб убезпечити себе від додаткових ризиків, варто підготуватися:

за кілька днів до 30 березня почніть раніше лягати спати – достатньо щодня додавати по 15-20 хвилин;

не вживайте перед сном кофеїн та важку їжу;

створіть максимально комфортні умови для сну – повна темрява, тиша і прохолода;

уникайте користування гаджетами перед сном;

більше перебувайте на свіжому повітрі, особливо зранку.

Загалом здоровий спосіб життя допоможе організму бути більш стресостійким.