Щоб дізнатися точний час в Україні, можна використовувати декілька зручних методів

У ніч з 26 на 27 жовтня Україна востаннє перейде на зимовий час. Стрілки годинника треба буде перевести на одну годину назад. Хоча більшість сучасних гаджетів виконують цю функцію автоматично, у деяких користувачів можуть виникнути труднощі з налаштуванням часу на механічних годинниках або старих пристроях. Тож, як дізнатись точну годину в Україні, пише «Радіо Люкс».

Як дізнатися, котра година

Щоб дізнатися точний час в Україні, можна використовувати декілька зручних методів. Перш за все, інтернет є надійним джерелом. Численні вебсайти та додатки пропонують оновлену інформацію про час у всіх регіонах країни.

Є декілька популярних сайтів, де можна подивитися точний час:

time.is – цей сайт надає точний час для різних міст світу і часових поясів, включаючи наш;

24timezones.com – на цьому сайті можеш швидко знайти поточний час в будь-якому місці світу;

timeanddate.com – цей ресурс пропонує різноманітні інструменти для перевірки часу і дати, включно зі світовими годинникамии, календарями та конвертерами часу.

Як дізнатися час за спеціальними номерами

Мобільні телефони автоматично синхронізують часові налаштування з місцевим часом, що дозволяє користувачам завжди бути в курсі поточного часу без зайвих зусиль.

У разі необхідності терміново дізнатися точний час, можна звернутися до спеціальної служби. Зі стаціонарного телефону можна зателефонувати на безкоштовний номер 121, де автоматично нададуть інформацію про поточний час.

Якщо телефонний номер обслуговується українським мобільним оператором, можна відправити USSD-запит, набравши на телефоні комбінацію *160# і натиснувши кнопку виклику. Після цього ви отримаєте SMS з інформацією про час, дату та день тижня. Ця послуга надається безкоштовно, незалежно від балансу на рахунку.