Зазвичай перехід на зимовий час – це переведення стрілок годинника на одну годину назад

Щороку українці та жителі деяких інших країн традиційно переходять то на зимовий, то на літній час. Так, 27 жовтня 2024 року Україна перейде на зимовий час. Це буде востаннє, адже у червні 2024 року Верховна Рада України вирішила скасувати перехід на літній та зимовий час. Куди та коли переводити годинник, пише «Новий канал».

Коли переводять годинник на зимовий час

Щорічно українці переводили годинники на зимовий час у останню неділю жовтня. У 2024 році це буде 27 жовтня. Більшість сучасних годинників, смартфонів, ноутбуків та інших пристроїв роблять це автоматично.

Куди переводити годинник на зимовий час

Зазвичай перехід на зимовий час – це переведення стрілок годинника на одну годину назад. Тобто, якщо на годиннику буде 4:00, то його слід переставити на 3:00.

Навіщо переводять годинник

Спочатку введення літнього та зимового часу, а також переведення годинників, мали на меті більш ефективне використання денного світла. Взимку це також повинно було сприяти економії електроенергії, опалення та освітлення.