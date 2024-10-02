Таке рішення прийняли задля здоров’я людей

Щороку українці двічі переводили свої годинники – на літній та зимовий час. Це робилось для того, щоб продуктивніше використовувати світловий день. Проте влітку Верховна Рада прийняла закон про скасування переходів на сезонні часи. Чи потрібно ще в жовтні 2024 переводити свої годинники, пояснює ZAХID.NET.

Останній перехід на зимовий час

Цієї осені Україна перейде на зимовий час – і він залишиться по всій території країни. У 2025 році годинники більше переводити не будуть.

Востаннє переводити годинники на зимовий час українці мають у ніч з 26 на 27 жовтня. Тоді стрілки годинників треба буде перевести на годину назад. І такого поняттями як «зимовий час» і «літній час» не буде, запровадять єдиний «київський час».

Народні депутати запевняють, що таке рішення прийняли задля здоров’я людей, бо переведення годинників два рази на рік погано впливає на організм. Водночас частина українців невдоволена, що залишають саме зимовий, а не літній час.

Також будуть певні незручності для тих, хто часто їздить за кордон. Справа у тому, що Україна залишиться на зимовому часі, тоді як країни Європи перейдуть у 2025 році на літній. Так чи інакше, українцям доведеться звикати до змін і нового часу, якщо це рішення не скасують.