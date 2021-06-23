В Габоні мешкають приблизно 60% лісових слонів Африки

Габон став першою африканською країною, яка отримала компенсацію за скорочення викидів вуглецю завдяки захисту своїх тропічних лісів. Про це пише BBC.

Підтримувана ООН Центральноафриканська лісова ініціатива (Cafi) від Норвегії надала Габону понад 17 млн доларів. Це перший транш угоди на 150 млн доларів, укладеної у 2019 році.

Початковий внесок становить лише 0,1% річного ВВП Габону, проте міністр лісів Лі Вайт заявив ВВС, що це був «важливий перший крок».

За останні роки влада Габону запустила низку варіантів охорони природи, зокрема створила 13 національних парків та проект боротьби з незаконною вирубкою лісу. Проте країна хоче заробляти більше грошей на деревині й заявляє, що буде продовжувати потрохи вирубувати дерева, але переробляти сировину буде в себе на території.

Що за компенсація і чому це важливо

Протягом багатьох років багатші країни прагнули припинити вирубку лісів в Африці та інших регіонах, платячи біднішим країнам за захист своїх дерев. Цей підхід, як правило, не давав результату, тому ці нові результати з Габону фахівці називають обнадійливими.

Габону вдалося скоротити вирубку лісів і таким чином знизити викиди вуглецю у порівнянні з попереднім десятиліттям. Майже 90% території Габону вкрита лісами, які поглинають більше вуглецю, ніж викидає країна.

Старі дерева росту Габону є критично важливими для світу, оскільки вони містять більше вуглецю, ніж подібні ліси в Амазонці. В країні також мешкають приблизно 60% лісових слонів Африки.