У Чернівцях новий навчальний рік для усіх школярів розпочнеться з 2 вересня. Традиційного свята Першого дзвоника та урочистих лінійок для перших та одинадцятих класів не буде. Натомість проведуть невеликі святкування в кожній школі перед самим навчанням.

В управлінні освіти та науки Чернівецької міської ради зазначили ZAXID.NET, що кожна школа могла самостійно визначати формат проведення свята Першого дзвоника. Однак через повномасштабне вторгнення з метою безпеки учнів від традиційного святкування навчальні заклади відмовилися.

«В нас зараз не проводять великих урочистих лінійок. Директор кожної школи сам визначає формат для проведення святкування Першого дзвоника. Однак, якщо і відбудеться таке святкування, то воно буде для першачків і для випускних класів, для яких це теж символічне свято – останній Перший дзвоник», – розповіла ZAXID.NET керівниця управління освіти та науки Чернівецької міської ради Ірина Ткачук.

Під час року учні навчатимуться за змішаними формами навчання. Також школярі матимуть тричі канікули – традиційно осінні, зимові та весняні. Триватиме навчальний процес до 30 червня 2025 року.