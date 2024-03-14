Зовнішність - оманлива, характер у персидських котів дуже інтелігентний

Приплюснутий ніс, короткі вушка, круглі лапки і довга, неймовірно пухнаста, шерсть – це персидський (перський) кіт. Ця порода домашніх тварин завітала в сьогодення зі середньовічних Персії та Ірану. Розповідаємо, чому люди люблять персидських котів сотнями років.

Персидський кіт: опис і різновиди

Це середня порода котів, проте їхнє тіло досить «збите», лапки – товсті, короткі і зі жмутками шерсті між пальців. Довга пухнаста шерсть робить цих котів більшими, ніж вони є насправді.

Персидські коти можуть бути в різних кольорах – білі, руді, бежеві, чорні, сірі, шоколадні, черепахові тощо. Трапляються також двоколірні перси.

Характерними ознаками персів є кругла голова з невеликими вушками та приплюснута мордочка з коротким носом. Така зовнішність може наштовхнути на думку, що персидські коти не надто дружелюбні, але це не так.

Персидський кіт: характер

Ці котики дружелюбні, лагідні, дуже розумні та ніжні. Вони люблять свою родину, але часом не проти побути наодинці. Перси не дружать з маленькими і дуже активними дітьми – через свою інтелігентність ці коти не виносять, коли їх хапають, обнімають без дозволу і порушують їхній спокій.

Перси не те, щоб ліниві, але рівень енергії у них досить низький. Вони не потребують багато фізичних вправ, ці коти радше спостерігатимуть зі зручного місця, що відбувається довкола. Саме тому опікунові варто залучати кота до руху, інакше на нього може чекати ожиріння та відповідні проблеми зі здоров’ям.

Персидський кіт: здоров’я

Через специфічну будову голови та мордочки, персидські коти схильні до проблем із зубами, з диханням, до сльозотечі і, як наслідок, алергій і подразнень. Відповідно, ця порода котів потребує дуже ретельного і уважного щоденного догляду.

Окрім того, перси можуть бути носіями гену, що викликає ниркову недостатність через розвиток кіст у нирках. Отже, перед тим, як взяти додому персидського кота, варто попросити у розпліднику результати скринінгу батьків кошеняти.

Через довгу шерсть і дуже густий підшерсток, персидські коти схильні до захворювань шкіри. Вичісувати і розчісувати їх потрібно щодня і обов’язково.

Загалом персидські коти живуть приблизно 11 років і, за умови хорошого догляду та ніжного ставлення, будуть прекрасним компаньйоном.

Персидський кіт: ціна

Кошеня персидської породи можна придбати в Україні у розпліднику за ціною від 20 до 60 тис. грн. Ціна в кожному конкретному випадку залежить від того, хто батьки кошеняти, якого воно кольору – чим більш рідкісний чи незвичний окрас, тим дорожче, якого воно віку – підлітки можуть коштувати дешевше, чи має сертифікати здоров’я та інші документи тощо.

Звісно, можна знайти і дешевші варіанти «з рук», але тоді продавець не зможе гарантувати, що з котиком все добре.