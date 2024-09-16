Захисника обміняли 14 вересня під час того, як в Україну повернули 103 воїнів

Під час обміну після 2,5 років полону додому повернули буковинця, військовослужбовця Олександра Степанова. Захисник в полон потрапив разом з батьком Андрієм Степановим на «Азовсталі», де вони брали участь військовій операції. Захисника обміняли 14 вересня, під час того, як в Україну повернули 103 воїнів.

Про те, що син повернувся додому з полону, повідомив військовослужбовець Андрій Степанов «Суспільне. Чернівці». Олександр Степанов родом з Новодністровська Дністровського району. Захисник потрапив в полон разом з батьком два з половиною роки тому. Його батька, який служив прикордонником на «Азовсталі», звільнили з полону 31 січня 2024 року. Відтоді син і далі продовжував перебувати в російському таборі для полонених.

У межах обміну 14 вересня з Росії вдалось повернути буковинського захисника. Наразі він перебуватиме в одному із військових госпіталів, оскільки чоловік потребує медичної допомоги та реабілітації. Поки що не відомо, коли Олександр Степанов зможе повернутися в рідний Новодністровськ.