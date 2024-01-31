На чоловіків чекає тривала реабілітація

З російського полону в Україну повернули двох буковинців. Один з військовослужбовців – прикордонник, який обороняв «Азовсталь», а інший – пробув в полоні два роки. Чоловіків повернули на рідну землю в рамках обміну полоненими, який відбувся 31 січня.

Відомо, що додому повернувся Андрій Степанов з міста Новодністровськ та Валерій Дашкевич з Клішківців. Андрій Степанов, як прикордонник брав участь в обороні заводу «Азовсталь». Буковинець пробув у полоні два роки.

«Маємо дуже позитивні новини. Наразі можу підтвердити, що додому з російського полону повернулися двоє буковинців. Вітаю героїчних земляків та усіх рідних і близьких, хто молився та не втрачав надію», – повідомив начальник Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк увечері 31 січня.

Двоє буковинців є серед 207 військових, які повернулися з російського полону

Додамо, що голова Офісу Президента Андрій Єрмак уточнив, що Україна повернула військових ЗСУ, Національної Гвардії, Державної прикордонної служби України та Нацполіції. Серед них – рядові службовці, а також сержанти та офіцери. Полонених, обмін яких зірвався через авіакатастрофу російського Іл-76, серед повернених військових немає.