Україна та Росія провели перший етап обміну полоненими за формулою «всіх на всіх»

Військовослужбовець з Хмельниччини повернувся додому з російського полону. Чоловіка звільнили під час першого етапу обміну військовополоненими за формулою «всіх на всіх». Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін у понеділок, 9 червня.

«Серед звільнених захисників із полону сьогодні – наш земляк із Хмельниччини, Шепетівського району», – зауважив Сергій Тюрін.

Водночас детальнішої інформації про звільненого воїна посадовець не надав.

Додамо, що 9 червня Україна та Росія здійснили перший етап обміну військовополоненими за формулою «всіх на всіх». У межах цих обмінів до України планують повернути всіх поранених і хворих військовослужбовців, а також молодих бійців до 25 років.