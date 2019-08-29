Кількість жертв обвалу будинку у Дрогобичі зросла до восьми

Постраждалі під час обвалу будинку у Дрогобичі розповіли моторошні деталі

Вночі 29 серпня рятувальники знайшли тіла ще шістьох загиблих внаслідок обвалу житлового будинку у Дрогобичі, серед них ‒ чотирирічна дитина. Таким чином загальна кількість загиблих сягнула восьми осіб. Рятувальники продовжують розбирати завали, але за оперативною інформацією під ними вже немає людей.

Як повідомив речник ДСНС Львівщини Віталій Туровцев, загалом знайдено тіла восьми людей. Серед загиблих – чоловік 1977 р.н., жінка 1940 р.н., жінка 1955 р.н., хлопчик 2014 р.н., жінка 1939 р.н., жінка 1998 р.н. Їхні тіла знайшли впродовж ночі 29 серпня. Вранці 28 серпня виявили загиблими чоловіка 1962 р.н. та жінки 1975 р.н.

фото ДСНС Львівщини

Семеро постраждалих перебувають у лікарні. Двоє з них – мати з 13-річною донькою – у важкому стані в реанімації.

Пошукові роботи велися цілодобово, але на ранок 29 серпня їх завершено. За оперативною інформацією рятувальників, під завалами більше немає людей. Проте вони продовжують розбирати завали будівельних конструкцій.

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Нагадаємо, обвал будинку на вул. Грушевського, 101 у Дрогобичі трапився близько 2:30 у ніч на 28 серпня. У збудованому в 1960 році будинку повністю обвалився під’їзд.

Спочатку рятувальники і поліція назвали причиною обвалу вибух газу, однак потім цю версію заперечили. Однією з причин обвалу, яку розглядають правоохоронці, можуть бути помилки під час будівництва будинку, а також перепланування під час ремонту в одній із квартир.