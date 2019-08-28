Президент повторив фейкову заяву ТСН про дзвінки з-під завалів у Дрогобичі

Рятувальники працюють на місці обвалу під'їзду чотириповерхового будинку у Дрогобичі

Президент Володимир Зеленський відреагував на обвал 4-поверхового будинку у Дрогобичі, внаслідок чого загинули щонайменше двоє мешканців будинку. За словами президента, рятувальники змогли звільнити з-під завалів кількох людей, а ще з кількома, що перебувають під завалами, тримають телефонний зв’язок. Але місцева влада і рятувальники заперечують цю інформацію. Ймовірно, президент став жертвою фейку, який поширили кілька популярних українських ЗМІ.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих під завалами будинку у Дрогобичі. Його реакція на трагедію, що сталася у Дрогобичі в ніч на 28 серпня, з’явилася близько 16:05. «У роботах на місці трагедії задіяні всі необхідні сили місцевих рятувальників, кількох людей уже звільнили з-під завалів, з іншими тримають зв’язок мобільними телефонами. Дуже сподіваюся, що всіх вдасться врятувати», - сказано, зокрема, у дописі президента на Facebook.

У своєму дописі Володимир Зеленський стверджує, що рятувальникам вдалося врятувати з-під завалів кількох людей, а «з іншими тримають зв’язок мобільними телефонами». Але і місцева влада, і рятувальники, і журналісти, що працюють на місці НП, заперечують цю інформацію.

Зокрема, інформацію про те, що є зв’язок із живими людьми під завалами після публікації допису Зеленського заперечив мер Дрогобича Тарас Кучма.

«Це не відповідає дійсності. Це такий міф тут ходить. Жіночка, яка є родичкою тих, хто перебуває під завалом, подзвонила і сказала: «Я тут, коло будинку», бо її всі шукали. Звідси пішли такі чутки. Це глупство», - заявив Тарас Кучма у коментарі ZAXID.NET.

Речник ГУ ДСНС у Львівській області Віталій Туровцев також заперечив чутки про телефонні дзвінки з-під завалів.

«Такої інформації немає, на жаль. Нам би це дуже допомогло, якби таке було. Це не відповідає дійсності», - сказав ZAXID.NET Віталій Туровцев.

Ймовірно, президент чи його прес-служба стали жертвами фейкової інформації, що поширилась у ЗМІ за кілька годин до його заяви. Першим фейкову інформацію про дзвінок мобільного телефону з-під завалів будинку поширили журналісти сайту ТСН. О 12:35 вони опублікували інформацію про те, що «до рятувальників підійшов чоловік у шоковому стані і повідомив, що йому додзвонилась дитина, яка перебуває під завалами». Неправдиве повідомлення згодом поширили інші новинні сайти.

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