Під завалами будівлі загинули двоє працівників підприємства

Директорка агрофірми з Хмельниччини отримала три роки ув'язнення за смерть двох працівників внаслідок вибуху котла. Інцидент стався ще у 2015-ому у Староконстянтинові, відомо, що один із працівників у цей момент був п'яним, а інший не мав працювати із котлом. Сама директорка агротовариства «Агро-Ліга 2011» Лариса Миропольська під час судових засідань заперечувала свою провину. Втім, колегія суддів Хмельницького апеляційного суду відкинула всі аргументи підсудної і залишила в силі вирок першої інстанції.

Зазначимо, що інцидент стався у ніч на 17 березня 2015 року в Старокостянтинові. На підприємстві, які виробляло гречану крупу, вибухнув котел. Внаслідок цього під завалами загинули двоє працівників.

Як встановив суд, директорка агротовариства «Агро-Ліга 2011» Лариса Миропольська попри вимоги законодавства України не створила на підприємстві службу охорони праці, не забезпечила проведення відповідних інструктажів, навчання, оцінку знань, медогляду працівників. Також не отримавши дозволи органів Держгірпромнагляду на експлуатацію електроустановок вище 1000 В, вона запустила виробничі потужності і при цьому допустила експлуатацію неперевіреного і технічно несправного обладнання парового котла.

На підприємстві, яке виробляло гречану крупу, вночі вибухнув котел

Старокостянтинівський райсуд визнав її винною у порушенні ч.2 ст. 272 ККУ (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) та призначив три роки ув'язнення. Також їй заборонили обіймати керівні посади на три роки.

Обвинувачена та її захисник подали апеляційні скарги й обоє просили скасувати вирок, а провадження у справі закрити. Колишня очільниця підприємства наполягала, що на підприємстві були лише незначні недоліки.

«Уважає, що оператор котельні сам не подбав про власну безпеку й оточення, перебував на робочому місці в стані сильного алкогольного сп’яніння, а іншого робітника вона взагалі до експлуатації котла не допускала», – переказує аргументи жінки прес-служба апеляційного суду.

Колегія суддів Хмельницького апеляційного суду відхилила усі аргументи, зазначивши, що обвинувачена допустила експлуатацію технічно несправного обладнання парового котла з порушенням чинного законодавства з охорони праці. Це призвело до смертельних наслідків, тож жінка повинна нести за це відповідальність.

«Істотних порушень вимог кримінального процесуального закону, які б ставили під сумнів висновки органів досудового розслідування та були безумовною підставою для закриття кримінального провадження, колегією суддів не встановлено», – зазначив суд.

Відтак Хмельницький апеляційний суд залишив без задоволення апеляційні скарги обвинуваченої та її захисника, а вирок Старокостянтинівського районного суду – без зміни.