українські бійці для знищення осередку окупантів завдали ворогам контрудару

У промисловій зоні Бахмута група наземної розвідки українських прикордонників пішла у наступ і ліквідувала «вагнерівців». Про це повідомили у Державній прикордонні службі.

Як розповіли у відомстві, українські бійці для знищення осередку окупантів завдали ворогам контрудару.

«Так, наші бійці зі станкового гранатомета СПГ-9 знищили кулеметника, який прикривав підхід до споруди. У прорив пішла група наземної розвідки охоронців кордонів й ліквідувала вагнерівців», – йдеться у повідомленні.

Прикордонники розповіли, що їхній підрозділ провів позиційний бій з ворожими силами в районі одного з промислових підприємств.

відео ДПСУ

Напередодні українські оборонці витримали кілька штурмових атак загарбників. Для продовження наступу російські найманці закріпились в одному з цехів та накопичували сили. Для знищення ворога прикордонники облаштували засідку.

«З настанням темряви на штурмовиків, які саме підходили на передову, чекав сюрприз. Снайпери-прикордонники знешкодили шість окупантів», – розповіли у прикордонній службі.

Нагадаємо, що за даними Генерального штабу ЗСУ, станом на 12 березня втрати російської армії в Україні становлять 159090 осіб.