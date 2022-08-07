Росіяни розгортають додаткові сили і засоби ППО на території Білорусі, обстріляли ракетами Енергодар та влучили по майданчику ЗАЕС безпосередньо поруч зі станційним сухим сховищем відпрацьованого ядерного палива.

ZAXID.NET підсумовує 165 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Напередодні увечері російські окупанти ракетами обстріляли Енергодар Запорізької області та влучили по майданчику ЗАЕС безпосередньо поруч зі станційним сухим сховищем відпрацьованого ядерного палива (ССВЯП). Також вони пошкодили три датчики радіаційного моніторингу. Натомість ЗСУ на півдні знищили чотири російські зенітно-ракетні системи С-300 і зенітно-ракетний комплекс «Панцир-С1».

За даними Генштабу, росіяни розгортають додаткові сили і засоби ППО на території Білорусі. Зі ствольної та реактивної артилерії обстріляні райони населених пунктів Гай і Грем’яч Чернігівської області та Нові Вирки і Миколаївка Сумської області.

Загалом ворог намагається встановити повний контроль над територіями Луганщини та Донеччини, а також утримати захоплені райони Херсонської та частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.

На Харківщині та Донеччині, крім артилерії, росіяни задіяли авіацію біля Пришиба, Верхнього Салтова і Ртищівки, а також Бахмута, Соледара і Зайцевого. Неподалік Вірнопілля окупанти безуспішно намагалися вести штурмові дії, розвідка боєм біля Богородичного та Долини теж для росіян завершилася втечею та втратами. Штурм поблизу Верхньокам’янського, в районах Бахмута, Зайцевого, Яковлівки та Вершини теж ворогу не вдався. Крім того, окупанти намагалися прорвати оборону наших військ у напрямках населених пунктів Красногорівка, Авдіївка, Піски і Мар’їнка, бої тривають.

У Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях продовжуються обстріли вздовж лінії зіткнення, зафіксовано декілька авіаударів. Наступ біля Благодатного ворогу не вдався.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 7 серпня втрати Росії серед особового складу становлять понад 42 200 військових. Також було знищено: