Підсумки 489 дня війни
Наші перемоги і втратиСофія Лазуркевич, 0
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Російська армія завдала удару по Кременчуці в річницю атаки по цьому місту, внаслідок якої загинули 23 цивільні людини. Під прицілом була також Запорізька область – там є жертви серед цивільних. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках.
ZAXID.NET підсумовує 489 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.
Звідки атакували
У вівторок, 27 червня, росіяни накрили вогнем Оріхівський район Запорізької області, є загиблий, а також кілька цивільних поранені. Ворог продовжує обстрілювати Дніпропетровщину – росіяни вдарили по області з важкої артилерії.
Російська армія завдала удару по Кременчуці в річницю атаки по цьому місту, внаслідок якої загинули 23 цивільні людини. Ракети летіли через Сумську область та влучили у дачний кооператив. За попередніми даними, жертв немає.
За даними Генштабу ЗСУ, сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках. У напрямках Новодарівка – Приютне та Новоданилівка – Роботине мали успіх, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.
Російські окупаційні війська зазнають значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці. Українські воїни вели наступальні дії на Бахмутському напрямку, у районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Іванівське, Курдюмівка, Північне, мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах.
Втрати російських окупантів
Станом на ранок 27 червня втрати Росії серед особового складу становлять понад 226170 військових. Також було знищено:
- танків – 4036 (+5);
- бойових броньованих машин (ББМ) – 7834 (+14);
- артилерійських систем – 4083 (+28);
- реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 626 (+2);
- засобів протиповітряної оборони – 386 (+1);
- літаків – 314 (+0);
- гелікоптерів – 308 (+0);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 3492 (+10);
- крилатих ракет – 1261 (+2);
- катерів/кораблів – 18 (+0);
- автомобільної техніки і цистерн з паливом – 6772 (+21);
- спеціальної техніки – 563 (+6).