Російська армія завдала удару по Кременчуці в річницю атаки по цьому місту, внаслідок якої загинули 23 цивільні людини. Під прицілом була також Запорізька область – там є жертви серед цивільних. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках.

ZAXID.NET підсумовує 489 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

​У вівторок, 27 червня, росіяни накрили вогнем Оріхівський район Запорізької області, є загиблий, а також кілька цивільних поранені. Ворог продовжує обстрілювати Дніпропетровщину – росіяни вдарили по області з важкої артилерії.

Російська армія завдала удару по Кременчуці в річницю атаки по цьому місту, внаслідок якої загинули 23 цивільні людини. Ракети летіли через Сумську область та влучили у дачний кооператив. За попередніми даними, жертв немає.

За даними Генштабу ЗСУ, сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках. У напрямках Новодарівка – Приютне та Новоданилівка – Роботине мали успіх, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Російські окупаційні війська зазнають значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці. Українські воїни вели наступальні дії на Бахмутському напрямку, у районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Іванівське, Курдюмівка, Північне, мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 27 червня втрати Росії серед особового складу становлять​ понад 226170 військових. Також було знищено: