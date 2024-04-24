Змагання у мілітарі-стилі пройдуть у Старому Селі 27 квітня

У суботу, 27 квітня, у Старому Селі поблизу Львова відбудуться змагання у мілітарі-стилі Kordon Race 2024. Усі охочі зможуть доєднатися до бігу з перешкодами та майстер-класів з тактичної медицини, мінної безпеки, роботи кінологів та навіть матимуть можливість постріляти з «Джавеліна» за допомогою VR-тренажерів.

Подія відбудеться за підтримки Державної прикордонної Служби України та 7 Прикордонного карпатського загону. Серед учасників змагань – військові, ветерани, також запрошують усіх охочих.

«Ми ставили за мету адаптувати цивільних до життя в країні, де йде війна. Це передбачає знання правил поводження з мінами, вміння подавати медичну допомогу та знання, як вберегтися від контузії. Також ми знайомимо громадян з багатогранністю життя прикордонника», – прокоментував подію керівник проекту Петро Жовнич.

Вперше у цих змаганнях зможуть взяти участь діти та люди з інвалідністю, ветерани Сил оборони України. Усі кошти з реєстраційного збору будуть спрямовані на потреби бригад «Гвардій наступу» МВС України.

Kordon Race 2024 відбудеться у Старому Селі на території відпочинкового комплексу «Бухта Вікінгів». Для глядачів та учасників майстер-класів вхід вільний. Реєстрація на забіг здійснюється через сайт.