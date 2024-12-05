День Миколая започатковує серію різдвяних та новорічних святкувань

Святкування дня святого Миколая Чудотворця є невідʼємною частиною української культури. Діти з особливим нетерпінням чекають на це свято, адже вони вірять, що святитель Миколай залишить під їхньою подушкою подарунок. Більше про традиції цього дня пише «Главком».

Традиції

Напередодні свята діти пишуть листи святому з проханнями про здійснення їхніх мрій та про подарунки. І вранці 6 грудня вони одразу перевіряють, що під подушкою, у пошуках подарунків від Миколая.

Загальноприйнято, що Миколай Чудотворець вночі непомітно залишає подарунки для слухняних дітей, а нечемним – камінчики чи різку. Тому діти намагаються поводитися добре, щоб сподобатися святому.

У цей день традиційно відвідують церкву, щоб помолитися Миколаю Чудотворцю і попросити про благополуччя та захист. Миколая Чудотворця просять про допомогу в різних життєвих обставинах, особливо у важкі часи.

День святого Миколая започатковує серію різдвяних та новорічних святкувань. Саме в цей день у містах України зазвичай урочисто запалюють новорічні ялинки. Додатково святкування дня святого Миколая супроводжуються ярмарками, гуляннями, концертами та благодійними акціями.