На день святого Миколая забороняється домашня робота

6 грудня за новим церковним календарем згадують одного з найбільш шанованих святих – Миколая Чудотворця, у народному календарі – Миколи Зимового. В Україні це свято є багатим на традиції. На день Святого Миколая наші предки готували каші та пиво, освячували в церкві хліб і зерно, запрошували родичів у гості. Селяни окроплювали святою водою свою худобу. Дівчата гадали на майбутніх чоловіків та свою долю. Що ще обов’язково порітрібно встигнути зробити в цей день, пише УНІАН.

Приберіть будинок

На день святого Миколая забороняється домашня робота, прибирання та прання. Тож 5 грудня варто підготуватися до свята і прибрати в будинку. Перед цим помийте посуд та винесіть сміття.

Попросіть вибачення

Це свято є сімейним і ідеально підходить для примирення. Якщо ви в чомусь провинилися перед близькими, попросіть у них вибачення та пробачте їхні помилки. Якщо є така можливість, варто провести цей день з сім'єю або принаймні зателефонувати їм.

Приготуйте «миколайчики»

Основною стравою дня є «миколайчики» – традиційні пряники з медом та спеціями. Їх формують у вигляді ялинок чи святого Миколая, прикрашають ізюмом та роздають дітям.

Зробіть добру справу

Микола Чудотворець відомий своїми безкорисливими добрими справами. Тому, у день його пам'яті, варто вчинити добро: допомогти нужденним або зробити благодійний внесок. Про свої добрі справи не варто розповідати. Є повір'я, що добро, зроблене 6 грудня, повернеться до вас утроє і буде помічене Миколою.

Помоліться

У день свята віряни читають молитви до Миколая Чудотворця. Молитися можна як у церкві, так і вдома, важливо, щоб слова виходили від серця. Чого можна попросити в святого Миколая? Здоров'я, сімейного блага, відпущення гріхів, та втіхи у скорботі. Також можна просити про здоров'я та добробут дітей, адже святий є заступником всіх малюків.