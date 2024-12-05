Святий Миколай – це чудотворець, благодійник і чарівник

Цьогоріч Україна уже вдруге відзначатиме День святого Миколая 6 грудня разом із християнами західного обряду – за новоюліанським календарем, який практично у всьому збігається із григоріанським. Як в Україні відзначають цей день і звідки взагалі зʼявилася традиція залишати подарунки під подушкою, пише радіо Мaximum.

Легенда про святого Миколая

Святий Миколай – це чудотворець, благодійник і чарівник. У ніч перед 6 грудня, у день його вшанування, він приносить подарунки дітям, зустрічає зиму і благословляє на добрі вчинки. На відміну від багатьох святих, святий Миколай – це реальна історична постать.

Миколай народився у 280 році в місті Патара, що в Малій Азії, у сімʼї багатих і побожних Феофана та Нонни. Його дядько був патарським єпископом. Миколай виріс у любові та доброті, але бідність і нужда місцевих жителів його глибоко засмучували. Він допомагав бідним, сиротам, ночами таємно залишаючи їжу, одяг і солодощі на порозі їхніх домівок, щоб не принижувати їх милостинею. З часом люди дізналися про його благодійність і стали звертатися до нього по допомогу зі своїми бідами та проблемами.

Вже у молодому віці він став опікуном для сиріт, щедрим донором для незаможних, помічником у скруті та втішником у смутку. Микола відмовився від світського життя, присвятивши себе служінню Богу. Він розпродав майно після смерті батьків, роздавши гроші бідним і жебракам, а потім вирушив у паломництво до Палестини. Після повернення він став священником у місті Міри, а пізніше – єпископом.

Значення дня святого Миколая

Святий Миколай є символом високих моральних цінностей людини, глибокої віри в Бога та праведного життя на землі. Не гроші, а любов, чесність, доброчинність та благородство керують світом. І раз на рік, у чарівну ніч грудня, кожен з нас має шанс стати благодійником для власного задоволення та Божої милості. Завдяки благородному імені святого Миколая, ми можемо подарувати щастя безлічі дітей, які позбавлені батьківської опіки. Цього дня ми також можемо здивувати своїх дітей казкою, відзначаючи їхні успіхи в навчанні та послух.