Погода в Україні нарешті стане стабільною та спокійною

Найближчим часом погода буде стабільною і без різких стрибків. Про це в ексклюзивному коментарі «24 каналу» розповіла представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха. За її словами, найближчі дні в Україні будуть теплими.

Погода в Україні нарешті стане стабільною та спокійною. Її надалі визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску.

«У нас буде більше сонця і вже переважатиме південно-західний вітер, який нестиме до нас приємне тепло з Балкан», – розповіла Птуха.

За її даними, найближчими днями температура повітря у більшості областей буде:

вночі – в районі 8–15°С тепла,

удень прогріватиметься до 19–26°С тепла.

За словами синоптикині, в середу, 6 травня, на заході, півночі та деяких областях центру повітря може прогрітись до 29°С тепла. Синоптикиня каже, що перехід стрімкий, проте в межах кліматичної норми.

Чи нормально, що температура різко зростає?

Наталія Птуха розповіла, що 4 травня середньодобова температура повітря в Києві сягнула 18,5°С тепла, загалом по Україні фахівці зафіксували від 17 до 19°С тепла. У східних, центральних, а також у Львівській, Миколаївській, Закарпатській, Одеській областях температура була наближена до норми. В інших – подекуди перевищувала її на 4–5°С.

До речі, 7 травня у Львові та області прогнозують штормове попередження. Синоптики попередили про грози та сильний вітер.