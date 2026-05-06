Спека до +29°С чи грози: якою буде погода в Україні
Синоптикиня пояснила, яка погода буде найближчим часом
Найближчим часом погода буде стабільною і без різких стрибків. Про це в ексклюзивному коментарі «24 каналу» розповіла представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха. За її словами, найближчі дні в Україні будуть теплими.
Погода в Україні нарешті стане стабільною та спокійною. Її надалі визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску.
«У нас буде більше сонця і вже переважатиме південно-західний вітер, який нестиме до нас приємне тепло з Балкан», – розповіла Птуха.
За її даними, найближчими днями температура повітря у більшості областей буде:
вночі – в районі 8–15°С тепла,
удень прогріватиметься до 19–26°С тепла.
За словами синоптикині, в середу, 6 травня, на заході, півночі та деяких областях центру повітря може прогрітись до 29°С тепла. Синоптикиня каже, що перехід стрімкий, проте в межах кліматичної норми.
Чи нормально, що температура різко зростає?
Наталія Птуха розповіла, що 4 травня середньодобова температура повітря в Києві сягнула 18,5°С тепла, загалом по Україні фахівці зафіксували від 17 до 19°С тепла. У східних, центральних, а також у Львівській, Миколаївській, Закарпатській, Одеській областях температура була наближена до норми. В інших – подекуди перевищувала її на 4–5°С.
До речі, 7 травня у Львові та області прогнозують штормове попередження. Синоптики попередили про грози та сильний вітер.