Олександр Курсик - депутат двох скликань Рівненської міськради, військовослужбовець

Правоохоронці затримали на Львівщині рівненського депутата та військовослужбовця ЗСУ Олександра Курсика, який може бути причетний до організації переправлення за кордон ухилянтів. Про це у середу, 4 грудня, повідомив сайт «Рівне вечірнє» з посиланням на речницю департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України Наталію Калиновську.

Наталія Калиновська додала, що правоохоронці затримали ще трьох людей у цій справі, які були спільниками організатора: «Усім оголошені підозри та обрані запобіжні заходи».

У коментарі «Суспільне Рівне» Наталія Калиновська уточнила, що запобіжний захід для імовірного організатора переправлення ухилянтів – тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 1,2 млн грн. За її словами, він її вже сплатив. Більше інформації правоохоронці не розголошують, щоб не завадити слідству. Слідчі дії в кримінальному провадженні проводять правоохоронці Львівщини.

Сам Олександр Курсик сказав журналістам, що перебуває на службі і не може коментувати ситуацію через заборону слідства.

«Є історія, будемо розбиратися у суді. Нічого не хочу коментувати, все буде нормально», – сказав він «Суспільному».

Голова фракції «Батьківщина» у Рівненській міськраді, до якої входить Олександр Курсик, Галина Кульчинська написала у Facebook, що спілкувалася з депутатом, і він здивований звинуваченнями.

«Не забуваймо, що чиюсь провину чи невинуватість може довести лише суд. Зараз триває слідство. Сам Олександр здивований такими звинуваченнями і каже, що впевнено та спокійно чекає остаточних результатів розслідування», – ідеться в дописі депутатки.

Додамо, що 39-річний Олександр Курсик – журналіст, громадський діяч, депутат міськради Рівного VI і VII скликань. Із 2022 року – військовослужбовець ЗСУ.