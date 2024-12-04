Поліція Львівщини розслідує причетність депутата з Рівного до втечі ухилянтів
Сам Олександр Курсик ситуацію не коментує
Правоохоронці затримали на Львівщині рівненського депутата та військовослужбовця ЗСУ Олександра Курсика, який може бути причетний до організації переправлення за кордон ухилянтів. Про це у середу, 4 грудня, повідомив сайт «Рівне вечірнє» з посиланням на речницю департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України Наталію Калиновську.
Наталія Калиновська додала, що правоохоронці затримали ще трьох людей у цій справі, які були спільниками організатора: «Усім оголошені підозри та обрані запобіжні заходи».
У коментарі «Суспільне Рівне» Наталія Калиновська уточнила, що запобіжний захід для імовірного організатора переправлення ухилянтів – тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 1,2 млн грн. За її словами, він її вже сплатив. Більше інформації правоохоронці не розголошують, щоб не завадити слідству. Слідчі дії в кримінальному провадженні проводять правоохоронці Львівщини.
Сам Олександр Курсик сказав журналістам, що перебуває на службі і не може коментувати ситуацію через заборону слідства.
«Є історія, будемо розбиратися у суді. Нічого не хочу коментувати, все буде нормально», – сказав він «Суспільному».
Голова фракції «Батьківщина» у Рівненській міськраді, до якої входить Олександр Курсик, Галина Кульчинська написала у Facebook, що спілкувалася з депутатом, і він здивований звинуваченнями.
«Не забуваймо, що чиюсь провину чи невинуватість може довести лише суд. Зараз триває слідство. Сам Олександр здивований такими звинуваченнями і каже, що впевнено та спокійно чекає остаточних результатів розслідування», – ідеться в дописі депутатки.
Додамо, що 39-річний Олександр Курсик – журналіст, громадський діяч, депутат міськради Рівного VI і VII скликань. Із 2022 року – військовослужбовець ЗСУ.