Поліцейські Познані затримали українця, якого оголосили у червоний розшук Інтерполу за незаконне розповсюдження боєприпасів, зброї, а також незаконний обіг наркотиків в Україні. 55-річного чоловіка екстрадують в Україну.

Як повідомило Воєводське управління поліції в Познані, українець перебував у базі розшуку правоохоронних органів усіх 196 країн, які є членами Інтерполу. У листі зазначалося, що він є небезпечним злочинцем.

«Затриманий потрапив до рук правоохоронців під час проведення спецоперації. Перевірка чоловіка за поліцейськими інформаційними системами показала, що громадянин України перебуває в розшуку. Міжнародний ордер на його арешт виданий у зв’язку зі злочинами, пов’язаними з незаконним розповсюдженням боєприпасів, зброї та її компонентів, а також незаконним обігом наркотиків. Злочини він скоїв на території своєї країни, звідки і втік», – повідомили у поліції.

Українця екстрадують додому (фото поліції Познані)

Українця затримали і взяли під варту в очікуванні процедури екстрадиції.