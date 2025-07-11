Стрілянина сталася у селі Крива Тячівського району

У п’ятницю, 11 липня, у селі Крива Тячівського району сталася стрілянина. 37-річного місцевого мешканця госпіталізували, нападнику загрожує до 15 років ув’язнення.

Як розповіли у поліції Закарпатської області, про інцидент стало відомо близько 4:00 від медиків «швидкої», які відвезли до лікарні 43-річного закарпатця з вогнепальними пораненнями. Правоохоронці опитали потерпілого, оглянули записи з камер відеоспостереження та з’ясували, що до замаху причетний 37-річний односелець потерпілого.

«Чоловіки перебували у неприязних стосунках. Цієї ночі, за попередньою домовленістю, підозрюваний приїхав до подвір’я потерпілого та, не виходячи з автомобіля, зробив кілька пострілів у його бік, поранив чоловіка і пошкодив припаркований у дворі автомобіль. Після цього поїхав у невідомому напрямку», – зазначили у поліції.

Нападника розшукали та помістили в ізолятор тимчасового тримання. За замах на умисне вбивство (ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України) йому загрожує від 7 до 15 років ув’язнення.