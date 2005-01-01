Польські ортопеди прооперували трьох львівських дітей із вадами хребта

Вже вчетверте ортопеди з Університетської клініки Вроцлава приїхали в дитячу клінічну лікарню Львова, щоби разом із місцевими хірургами безкоштовно провести операції трьом пацієнтам, які мають складні патології хребта.

Однією з них є 13-річна Христина Катинська. Після операції, що відбулася у понеділок, 19 березня, дівчинка почуває себе добре. Мама пацієнтки згадує, що проблеми із хребтом в її доньки почалися з трирічного віку. Коли ж сколіоз сягнув четвертої стадії, операції вже було не уникнути.

«Від шести років Христинка одягала корсети, а також ходила на масаж і плавання. Однак, коли вона почала формуватися, тобто, ставати дорослішою, відбулися різкі погіршення», – розповідає мама Анна Катинська.

Патологію хребта дівчинці уснули ортопеди дитячої клінічної лікарні під керівництвом польського професора Кшиштофа Колтовські. Всередину хребта дівчини вставили металеву конструкцію. Під час цього нейрохірурги слідкували, щоби лікарі не пошкодили Христині спинний мозок.

«Ми заклали спеціальну систему імплантів, застосовуючи так званий метод росту хребта. На таку операцію ортопеди наважуються залежно не від віку пацієнта, а від того, наскільки значним є викривлення його хребта», – пояснює лікар-ортопед Кшиштоф Колтовські.

З польськими ортопедами дитяча клінічна лікарня Львова співпрацює із березня 2017 року. Із клінікою у Вроцлаві підписали меморандум, тому знову закордонні медики навідаються до Львова у червні.