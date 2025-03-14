Українка прямувала до Польщі через пункт пропуску Корчова

Польські прикордонники затримали 34-річну українку, яка перебувала в міжнародному розшуку за нелегальне переправлення людей за кордон та підробку документів. Завдяки її діям до Великої Британії нелегально потрапили близько 200 людей. Про це у п’ятницю, 14 березня, повідомили на сторінці прикордонників Польщі.

Як йдеться в повідомленні, 12 березня 34-річна громадянка України прибула на прикордонний контроль у пункт пропуску «Корчова». Вона прямувала до Польщі.

«Співробітники Прикордонної служби з пункту в Корчовій, які перевіряли жінку, встановили, що її дані фігурують у міжнародних базах розшуку SIS та Інтерпол як особи, що розшукуються з метою арешту та екстрадиції до Іспанії», — йдеться у повідомленні.

Українку підозрюють в участі в організованій злочинній групі.

«Вона здобувала оригінальні документи й на основі схожості підбирала їх для клієнтів. У процесі також використовувалися підроблені документи», — уточнили польські прикордонники.

Скориставшись цими фальшивими документами, близько 200 іноземців нелегально потрапили до Великої Британії. Злочини були скоєні ще у 2015 році. Українці загрожує вісім років позбавлення волі. Прикордонники доставили її до окружної прокуратури в Перемишлі. За рішенням суду її тимчасово заарештували.