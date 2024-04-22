Поляки розблокували найбільший пункт пропуску на кордоні з Україною
Пункт пропуску «Ягодин-Дорогуськ» розблоковано вперше з 9 лютого
У понеділок, 22 квітня, польські фермери завершили акцію протесту біля пункту пропуску «Ягодин-Дорогуськ» на кордоні з Україною. Вантажівки не пропускали з лютого цього року, повідомила прес-служба Держприкордонслужби у Telegram.
«За інформацією від Прикордонної варти Республіки Польща, сьогодні о 13 годині завершилася акція протесту польських фермерів перед пунктом пропуску «Дорогуськ – Ягодин», яка тривала з 9 лютого», – йдеться у повідомленні.
Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів по обох напрямках здійснюється у звичайному режимі.
Перевізників та водіїв просять врахувати цю інформацію під час планування міжнародних перевезень.
Нагадаємо, що 16 квітня поляки повністю розблокували пункт пропуску «Угринів-Долгобичув».
20 квітня також стало відомо, що відновився рух українських вантажівок у пунктах пропуску «Шегині-Медика» та «Краківець-Корчова» на кордоні з Польщею.
Також фермери у пункті пропуску «Рава-Руська-Гребенне» частково відновлять пропуск вантажівок.