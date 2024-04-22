Пропуск через кордон вантажних транспортних засобів по обох напрямках здійснюється у звичайному режимі

У понеділок, 22 квітня, польські фермери завершили акцію протесту біля пункту пропуску «Ягодин-Дорогуськ» на кордоні з Україною. Вантажівки не пропускали з лютого цього року, повідомила прес-служба Держприкордонслужби у Telegram.

«За інформацією від Прикордонної варти Республіки Польща, сьогодні о 13 годині завершилася акція протесту польських фермерів перед пунктом пропуску «Дорогуськ – Ягодин», яка тривала з 9 лютого», – йдеться у повідомленні.

Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів по обох напрямках здійснюється у звичайному режимі.

Перевізників та водіїв просять врахувати цю інформацію під час планування міжнародних перевезень.

Нагадаємо, що 16 квітня поляки повністю розблокували пункт пропуску «Угринів-Долгобичув».

20 квітня також стало відомо, що відновився рух українських вантажівок у пунктах пропуску «Шегині-Медика» та «Краківець-Корчова» на кордоні з Польщею.

Також фермери у пункті пропуску «Рава-Руська-Гребенне» частково відновлять пропуск вантажівок.