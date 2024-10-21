60-річний Володимир Балагура був депутатом Івано-Франківської міськради 7 та 6 скликань

Помер відомий франківський підприємець, меценат та ексдепутат Івано-Франківської міськради Володимир Балагура. Про його смерть у понеділок, 21 жовтня, повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.

«Володимир Омелянович був людиною слова і непохитних життєвих принципів. Співчуття рідним і близьким! Усім, хто знав пана Володимира, працював з ним і поважав! Нехай з Богом спочиває! Вічна памʼять і царство небесне!», – написав Руслан Марцінків.

Мер Івано-Франківська не повідомив, що стало причиною смерті Володимира Балагури.

60-річний Володимир Балагура був депутатом Івано-Франківської міськради 7 та 6 скликань (від «БПП» та «Нашої України» відповідно). Він був відомим підприємцем, зокрема займався будівництвом із 2002 року – із ним пов’язана будівельна компанія «Ярковиця». Балагура навчався у Теребовлянському вищому училищі культури. Під час депутатства здобув юридичну освіту в Івано-Франківському інституті права, економіки та будівництва.