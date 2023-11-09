Володимир Мостовий очолював «Дзеркало тижня» 17 років

У четвер, 9 листопада, на 77-му році життя помер засновник видання «Дзеркало тижня» Володимир Мостовий. Про це повідомили журналісти видання.

«Сьогодні не стало Володимира Павловича Мостового. На 77-му році життя пішов творець «Дзеркала тижня». Людина, яка 17 років – з 1994-го по 2011-й – відстояла біля керма нашого видання. Яка створила колектив. Заклала моральний кодекс «Дзеркала» і всі 29 років забезпечувала клімат-контроль у нашій професійній родині. Ми втратили людину, яка мала енциклопедичні знання, унікальне почуття гумору й такту, оптимізм і колосальну віру в Україну. Сьогодні дуже багато хто втратив не лише Вчителя, а й рідну і близьку людину», – йдеться у дописі.

Прощання із Мостовим відбудеться в суботу о 12:00 у Великому залі київського крематорію за адресою вулиця Байкова, 16.

«Не буде подушечок з орденами. Як журналіст Володимир Павлович не вважав для себе за можливе приймати ласки будь-якої влади. У людини, яка створила перше в Незалежній Україні аналітичне та розслідувальне видання, не буде місця на центральній алеї Байкового кладовища – він залишиться з родиною, в якій завжди черпав сили та віддавав їх Справі, друзям, колегам», – йдеться у дописі.

Володимир Мостовий народився у 1947 році у Перегонівці Кіровоградської області, закінчив факультет журналістики Київського національного університету імені Шевченка, працював у багатьох популярних газетах, серед яких «Вечірній Київ» та «Хрещатик», а з 1994 року став головним редактором «Дзеркала тижня», та був на цій посаді до 2011 року.

Мостовий був нагороджений преміями «Керуючий мас-медіа року» та «За свободу та майбутнє засобів масової інформації». Також зауважимо, що за життя він захоплювався нумізматикою (вивченням монет, медалей та грошей).