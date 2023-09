Поховають уродженця Чернівців Яна Табачника у Тель-Авіві

Ввечері у понеділок, 11 вересня, після дворічної боротьби з раком легенів, на 79-му році життя помер колишній народний депутат Верховної Ради V, VI та VII скликань та музикант Ян Табачник. Про це повідомив журналіст Михайло Маслій у Facebook.

За його словами, Табачник помер після 20:00 в лікарні у Тель-Авіві.

«Поховають уродженця Чернівців у Тель-Авіві. Таким було його бажання, на землі його рідного народу», – йдеться у дописі журналіста.

Інформацію Маслія про смерть Табачника також підтвердив інший журналіст Дмитро Гордон.

Ян Табачник народився 1945 року в Чернівцях. Вперше він з 13 років працював в напівпрофесійних групах. У 16 років він почав виступати на професійній сцені. Вперше майстерність акордеоніста в Радянському Союзі було помічено в 1976 році – саме тоді з'явився його перший сольний альбом «Популярні мелодії».

До цього артист (з 1964 року) працював в естрадних оркестрах Астраханської, Калмицької, Батумі, Орловської та Ялтинської філармонії і в Ленконцерті.

Тільки в 1987 році стало можливим запис в платівці єврейської музики What time is it? – платівка вийшла в 1989 році і з того часу Табачник стабільно випускає сольні альбоми кожні два-три роки (Let's Talk in Private, «Золотий акордеон», Yesterday, Today, Tomorrow, «Телефонний дзвінок», «Байдужість»), пише сайт «Главком».

Віртуозна гра Табачника зробила акордеон популярним інструментом в Україні. Артист став засновником фестивалів-конкурсів «Володимир Крайнєв запрошує» і «AccoHoliday», через які пройшли багато талановитих музикантів.

1994 року здобув звання народного артиста України. У 1995 році створює в Одесі Муніципальний театр музики Яна Табачника. З 1997 року – професор на кафедрі народних інструментів Київського національного університету культури та мистецтв. Має почесні професорські звання у кількох музичних вишах, серед яких Тель-Авівська та Донецька консерваторії.

У 2000 році створив творчий центр Яна Табачника. Один з найвідоміших проектів – телевізійне шоу «Маю честь запросити», яке виходило на ТВ майже 20 років. Табачник також був президентом Вищої ліги метрів світового акордеону.

відео Михайла Маслія

Ян Табачник був знайомий багатьом українським політикам і впливовим людям. У 2006, 2007 і 2012 роках Ян Табачник ставав народним депутатом України за списком Партії регіонів. У Верховній Раді V скликання обіймав посаду першого заступника голови Комітету з питань духовності та культури. У парламенті VI і VII скликань працював в комітеті по боротьбі з організованою злочинністю.