22 квітня на Львівщині прогнозують грози та град

У вівторок, 22 квітня, cиноптики прогнозують на Львівщині погіршення погоди. Очікуються грози та град.

За повідомленням Львівського регіонального центру з гідрометеорології та ДСНС Львівщини, на території Львівської області 22 квітня в другій половині дня грози, подекуди шквали 15-20 м/с, град діаметром 6-19 мм.

Температура повітря вночі становитиме 8-13°, вдень – 22-27° тепла.

Рятувальники просять мешканців бути обачними та в разі небезпеки телефонувати до Служби порятунку «101».

За даними синоптиків, погода цього тижня на Львівщині буде мінливою. «Очікуються короткочасні грозові дощі, подекуди з градом та шквалом. На початку робочого тижня температури ще залишатимуться по-літньому високими – найтепліше завтра вдень 22 - 27 ° тепла. Проте ближче до кінця тижня, внаслідок надходження прохолодної повітряної маси з північного заходу, прогнозується збереження опадів та поступове зниження температури повітря», – йдеться в повідомленні регіонального гідрометцентру.