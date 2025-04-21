Обладнання, яке передали країни-партнери у січні

ІТ-коаліція здійснила чергову поставку технічного обладнання коштом Люксембургу та Ісландії. Загальна вартість пакета становить майже 2 млн євро, повідомили у пресслужбі Міноборони у понеділок, 21 квітня.

У пакеті міністерство оборони отримало від країн партнерів:

3288 точок доступу різних моделей

500 маршрутизаторів

460 зарядних станцій із сонячними панелями

872 телефони

Зазначається, що це вже третя поставка за 2025 рік в межах ІТ-коаліції. Зокрема, у січні пакет технічного обладнання вартістю 3,3 млн євро передали Естонія, Нідерланди та Люксембург, а в лютому – обладнання на 7,5 млн євро.

Нагадаємо, ІТ-коаліцію створили за сприяння Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Наразі до коаліції з допомоги Україні входять 15 країн, лідерами яких є Естонія та Люксембург.