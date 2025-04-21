Україна отримала від ІТ-коаліції обладнання на майже 2 млн євро
Техніку профінансували Люксембург та Ісландія
ІТ-коаліція здійснила чергову поставку технічного обладнання коштом Люксембургу та Ісландії. Загальна вартість пакета становить майже 2 млн євро, повідомили у пресслужбі Міноборони у понеділок, 21 квітня.
У пакеті міністерство оборони отримало від країн партнерів:
- 3288 точок доступу різних моделей
- 500 маршрутизаторів
- 460 зарядних станцій із сонячними панелями
- 872 телефони
Зазначається, що це вже третя поставка за 2025 рік в межах ІТ-коаліції. Зокрема, у січні пакет технічного обладнання вартістю 3,3 млн євро передали Естонія, Нідерланди та Люксембург, а в лютому – обладнання на 7,5 млн євро.
Нагадаємо, ІТ-коаліцію створили за сприяння Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Наразі до коаліції з допомоги Україні входять 15 країн, лідерами яких є Естонія та Люксембург.