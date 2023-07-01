З військової частини за допомогою електронного документообігу можна буде отримати необхідні документи

Пораненим і хворим військовослужбовцям завдяки електронному документообігу спрощено порядок реалізації постанов військово-лікарської комісії (ВЛК). Відповідний закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань, пов'язаних із проходженням військової служби під час дії воєнного стану» вже підписав президент Володимир Зеленський, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, відтепер для оформлення відпустки за станом здоров'я чи звільнення з лав ЗСУ бійцям не потрібно повертатися до військової частини.

На період війни воїни, які були визнані ВЛК непридатними до військової служби, або яким була призначена відпустка для лікування після хвороби чи поранення, направляються до ТЦК та СП, де з військової частини, за допомогою електронного документообігу, можна буде отримати необхідні документи щодо відпустки або звільнення з військової служби.

Інформацію про процес проходження ВЛК можна знайти на натиснувши тут.

«Покращення якості медичного обслуговування та забезпечення військовослужбовців під час проходження ВЛК є одним з пріоритетних завдань Медичних сил ЗСУ та Уряду України», – запевнила Маляр.