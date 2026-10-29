Підозрюваному загрожує до 10 років ув’язнення

Правоохоронці викрили злочинну схему у прикордонному загоні на Закарпатті. За вимагання хабарів затримали начальника комендантського відділення.

Як повідомили в Управлінні СБУ в Закарпатській області у четвер, 29 жовтня, посадовець вимагав гроші від призовників за переведення до підрозділів прикордонного загону, які не залучають до виконання завдань на передовій.

«Залежно від терміновості та специфіки посади, вартість послуг становила від 500 доларів з людини. За ці гроші підозрюваний гарантував призначення на посади, функціонал яких повністю виключав залучення до бойових завдань», – розповіли в СБУ.

У Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби додали, що посадовця затримали за місцем проходження служби в Чопі. На роботі, у помешканні та в автомобілі підозрюваного провели обшуки.

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Прикордоннику інкримінують ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (хабарництво). Санкція статті передбачає від 5 до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років, з конфіскацією майна.