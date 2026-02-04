Реальний термін покарання суд замінив на 1 рік умовного

Суд визнав заступницю директора Калуського відділу Івано-Франківської обласної державної лікарні ветеринарної медицини Галину Насаду винною у крадіжці в умовах воєнного стану, призначив їй 5 років ув’язнення, однак реальний термін покарання замінив на рік умовного.

Як йдеться у вироку від 30 січня, у грудні 2025 року обвинувачена зайшла до магазину «Траш» у Калуші та викрала звідти термінал збору даних Zebra, вартістю 11,3 тис. грн.

Під час судового засідання Галина Насада визнала свою вину і пояснила, що через 2 дні після крадіжки повернула термінал до магазину. Однак працівники повідомили їй, що вже звернулись із заявою до поліції. Представник «Трашу» підтвердив ці слова, зазначивши, що компанія не має претензій до обвинуваченої.

Суд також врахував позитивну характеристику посадовиці й те, що вона раніше не була судимою та не стоїть на обліках у нарколога і психіатра.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Роман Якимів визнав Галину Насаду винною у крадіжці в умовах воєнного стану і призначив їй 5 років ув’язнення. Реальний термін покарання суд замінив на 1 рік умовного. На вирок можуть подати апеляцію.