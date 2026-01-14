Посилки знайшли під припаркованим автомобілем неподалік поштового відділення

Вночі 12 січня в Івано-Франківську з відділення «Нової пошти» викрали посилки. Крадієм виявився раніше судимий 36-річний мешканець міста, йому загрожує до 8 років тюрми.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області у середу, 14 січня, зловмисник потрапив у приміщення, підібравши ключа. Сигналізація спрацювала, втім він встиг винести 11 посилок.

«За кілька годин підозрюваного затримали за місцем проживання. Ним виявився місцевий мешканець 1988 року народження, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів», – розповіли правоохоронці, зазначивши, що знайшли і викрадені посилки, сховані під припаркованим автомобілем неподалік поштового відділення.

Франківцю оголосили підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, вчинена у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану). Санкція статті передбачає від п'яти до восьми років ув’язнення.