За свої послуги зловмисниці брали по 11 тис. доларів

Служба безпеки України викрила корупційну схему, яку налагодили посадовиця одного з київських військкоматів та її співучасниця, завідувачка відділення одного діагностичних центрів у Києві. Жінки допомагали ухилянтам виїжджати за кордон, підробляючи документи про стан здоров'я, повідомили у прес-службі СБУ.

Зловмисниці брали хабарі та допомагали військовозобов'язаним чоловікам ухилитися від призову нібито за станом здоров'я. За 11 тис. доларів жінки підробляли справки про стан здоров'я.

«Для цього посадовиця медцентру направляла своїм спільникам з місцевої військово-лікарської комісії неправдиві висновки про стан здоров’я ухилянтів. Отримані суми фігуранти розподіляли між собою. Для передачі хабарів посадовці залучили свого знайомого як посередника», – повідомили у прес-службі СБУ.

Під час обшуків у фігурантів правоохоронці виявили великі суми коштів, телефони та печатки, які засвідчили їхню корупційну схему. Жінкам та їхньому посереднику оголосили про підозри за ч. 2 ст. 28 ККУ (вчинення злочину за змовою), ч. 1 ст. 114-1 ККУ (перешкоджання діяльності ЗСУ) та ч. 3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через кордон України). Їм загрожує до дев'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі зловмисники перебувають під вартою. Триває розслідування щодо притягнення до відповідальності всіх учасників схеми. На думку правоохоронців, до цього може бути дотичне керівництво військкоматів та військових медкомісій, які фігурують у справі.

Нагадаємо, Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що імена лікарів, які виписували фальшиві документи про непридатність до військової служби, та ухилянтів, яким їх видавали, буде оприлюднено. Він повідомив, що майже в 90% випадках щодо оформлення інвалідності чи визнання непридатності до служби був один і той же діагноз, тож відбудеться перевірка.