Саме за кошти Польщі та Великої Британії це містечко вдалося побудувати

У понеділок, 27 березня, у містечку для переселенців, що на пр. Червоної Калини, 72а, разом з послами Великобританії та Польщі відкрили додаткові модульні будинки. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

За словами очільника Львова, крім житлових модулів, там також є кухня, душові, санвузли та дитячі кімнати. Загалом тепер у містечку житиме 1500 людей.

Нагадаємо, заселення у четверте і найбільше у Львові модульне містечко, що розташоване на пр. Червоної Калини, 72а, розпочалося 1 лютого 2023 року. Містечко складається з двоповерхових будівель. У помешканнях є меблі, сантехніка, матраци, обігрівачі, металеві сходи. Основною перевагою містечка на Сихові є те, що там будиночки так званого коридорного типу. Люди, які живуть у модулях, виходять із кімнат не на вулицю, а у коридор, де краще зберігається тепло. А санвузли там є не окремими блоками, а всередині. Також в приміщеннях є їдальні, де люди можуть приготувати собі їсти та попрати речі.

Зазначимо, саме за кошти Польщі та Великої Британії це містечко вдалося побудувати. Усі роботи з благоустрою, водопостачання, освітлення виконали комунальні підприємства Львова. Електропостачання допомогло облаштувати ПрАТ «Львівобленерго».