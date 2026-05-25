Нещастя трапилося на перегоні Бучач – село Пишківці

На Тернопільщині у лікарні померла 86-річна жителька Бучача, яку збив потяг. Жінка хотіла скоротити дорогу і йшла поруч з колією, однак не почула, як наближається поїзд, і отримала важку травму. Поліція встановлює всі обставини ДТП на залізниці.



Смертельна аварія трапилася близько 18:10 23 травня на перегоні Бучач – Пишківці. За попередньою інформацією, потяг із десятьма вагонами рухався у напрямку станції «Пишківці», повідомили в поліції Тернопільщини у понеділок, 25 травня.



За словами машиніста, потерпілу, яка йшла у попутному напрямку колією, він побачив після того, як потяг увійшов у поворот. Через невелику відстань та значну вагу екстрене гальмування не допомогло уникнути наїзду. Від удару жінку відкинуло вбік, а сам потяг зупинився приблизно за 200 метрів.



Швидка допомога доправила жительку Бучача до лікарні з важкими травмами, де вона померла у реанімаційному відділенні. Родичі загиблої кажуть, що вона мала проблеми зі слухом, а колією йшла, оскільки саме так місцеві мешканці скорочують собі шлях між населеними пунктами.



Правоохоронці встановили, що машиніст потяга був тверезий. За даним фактом слідчі поліції відкрили провадження за ч. 3 ст. 276 КК України (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, якщо вони спричинили загибель людей). Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.